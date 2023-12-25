Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты на 2024 год. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в начале года поездки российского лидера в другие страны не ожидаются. По его словам, «сейчас главное — внутренняя повестка».

На прошедшей 14 декабря прямой линии Путин подтвердил, что готов совершить визит в Турцию. Тогда Песков пояснил, что этот вопрос находится на повестке дня, однако окончательные даты будут выбраны после согласования графиков двух президентов. По словам Пескова, глава государства сделает это, как только представится возможность.