В Госдуме указали, к чему приведет расширение границ США в Арктике

Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо, заявил в беседе с РИА Новости руководитель комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов. По его мнению, такой шаг может привести к усилению напряженности.

Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия, — сказал депутат.

Он напомнил, что в ситуации с Россией под воду спускался специальный аппарат, исследовавший недра. В результате Москва представила доказательную базу, после чего заявку на шельф рассматривала подкомиссия ООН. Что касается США, то они, по словам Харитонова, не ратифицировали конвенцию по морскому праву.

Соединенные Штаты 24 декабря объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. К территории государства добавился миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Также в американском Госдепартаменте отметили, что новые границы «не создают территориальных споров с Россией».