Лавров: БРИКС не нужно превращать из объединения в организацию с секретариатом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал не превращать БРИКС из объединения в полноценную организацию с секретариатом.

В комментарии для НТВ министр заявил буквально следующее: "БРИКС - это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом".

По словам Сергея Лаврова, "это не нужно, по крайней мере на данном этапе и на относительно длительную перспективу".