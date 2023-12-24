Лавров: БРИКС не нужно превращать из объединения в организацию с секретариатом
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал не превращать БРИКС из объединения в полноценную организацию с секретариатом.
В комментарии для НТВ министр заявил буквально следующее: "БРИКС - это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом".
По словам Сергея Лаврова, "это не нужно, по крайней мере на данном этапе и на относительно длительную перспективу".
Ранее дипломат отмечал, что БРИКС имеет достаточно единомышленников во всем мире, которые видят в этом союзе "позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока".