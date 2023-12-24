В России отреагировали на призыв ЕС не допустить победы Москвы

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны не допустить победы Москвы в украинском конфликте, чтобы запугать Россию. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Журова отреагировала на призыв ЕС не допустить победы Москвы
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По мнению депутата, заявление политика связано с тем, что не все европейские государства готовы дополнительно финансировать Киев.

«Европа не понимает, как еще мобилизовать всех, чтобы, когда будет голосование [по дополнительному финансированию Украины], проголосовали единогласно, и эти деньги были выделены. Там нужно менять бюджет. Те ресурсы, которые первоначально были заложены и предполагались, уже иссякли. Они видят, что нам как-то только лучше становится, а не хуже. Не рассчитывали, видимо, на такое тоже. Попугать просто решили, давайте так говорить», — отреагировала она.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев приложить все силы, чтобы не допустить победы России в украинском конфликте. Он отметил, что для этого нужно изменить курс и мобилизовать все возможности. По его мнению, если Киев проиграет, Москва не будет удовлетворена «ограниченной территориальной победой».

Боррель призвал мобилизовать все возможности для недопущения победы России

Политик добавил, что ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.

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