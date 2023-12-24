Журова отреагировала на призыв ЕС не допустить победы Москвы

«Европа не понимает, как еще мобилизовать всех, чтобы, когда будет голосование [по дополнительному финансированию Украины], проголосовали единогласно, и эти деньги были выделены. Там нужно менять бюджет. Те ресурсы, которые первоначально были заложены и предполагались, уже иссякли. Они видят, что нам как-то только лучше становится, а не хуже. Не рассчитывали, видимо, на такое тоже. Попугать просто решили, давайте так говорить», — отреагировала она.