"Новые люди" выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ

"Сегодня для партии "Новые люди" это тоже исторический момент. Мы впервые выдвигаем кандидата на пост президента Российской Федерации, - сказал по итогам голосования лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. - Не могли выборы эти состояться без кандидата, который бы представлял молодых людей, людей, которые не только по возрасту молоды, 20-, 30-летних, но и тех, кто молод душой, тех, кто живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое".