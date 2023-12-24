Джабаров прокомментировал расширение претензий США на шельф Арктики

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Россия также, как и США, может претендовать на континентальный шельф в Арктике. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, России следует жестко отреагировать на заявления США о принадлежности арктических территорий.

Прибрежная полоса Арктики, расположенная вдоль границы РФ, бесспорно принадлежит России, отметил сенатор. Вместе с тем, напомнил он, бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе отдал в свое время большой шельф в районе Берингова пролива.

Джабаров предположил, что Москва будет отстаивать свои интересы в макрорегионе. Он уточнил, что претендовать на территории недостаточно — необходимо освоить их, что крайне сложно без наличия ледоколов.

«У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше», — подчеркнул Джабаров.