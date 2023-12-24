В Москве прошла презентация рождественской песни Захаровой

"Для многих рождество - это святыня. Любой шаг в сторону может вызвать нарекания. И вдруг пришла в голову идея сделать не столько клип, столько визуализацию, музыкальную открытку. И нам пришел на помощь, откликнувшись с любовью, Никас Сафронов. Мы включили его работы на тему православия, рождества, всех наших новогодних праздников в эту визуализацию", - поделилась Захарова.



"Да, она [песня] детская. Но мне кажется, ее могут петь все. И самое главное, что она несет в себе радость, свет и любовь. И каждый, кто участвовал в этом проекте, мы все вложили свою любовь в эту историю", - сказала официальный представитель МИД РФ.