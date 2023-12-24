Партия Роста объединяется с «Новыми людьми»

Партия «Новые люди» и Партия роста решили стать единым политическим образованием и выдвинуть общего кандидата на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости .

В Москве в воскресенье проходит съезд «Новых людей». Лидер этой партии Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии.

По его словам, такое решение принято по итогам летних компаний и осенних выборов. Сегодня партии подписали соглашение о том, что «идут в более глубокое объединение». Они также вместе выдвинут кандидата на пост президента России.