Партия Роста объединяется с «Новыми людьми»
Партия «Новые люди» и Партия роста решили стать единым политическим образованием и выдвинуть общего кандидата на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве в воскресенье проходит съезд «Новых людей». Лидер этой партии Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии.
«Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями», — сказал Титов.
По его словам, такое решение принято по итогам летних компаний и осенних выборов. Сегодня партии подписали соглашение о том, что «идут в более глубокое объединение». Они также вместе выдвинут кандидата на пост президента России.
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