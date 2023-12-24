Боррель допустил возможность победы России на Украине

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает издание The Guardian.

Боррель отметил, что ЕС необходимо изменить курс на мобилизацию всех возможностей, иначе Россия сможет победить в конфликте на Украине. Он назвал Россию великой державой, несущей угрозу не только Украине, но и всей Европе, отметив, что Москва не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой».

Политик заявил, что ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.