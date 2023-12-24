Путин восхитился просьбой бойца во время награждения

Президент России Владимир Путин впечатлился поступком бойца, который попросил наградить его командира после церемонии награждения в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

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«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел — так же за бокалом шампанского — и говорит: «Мне дали награду, спасибо, но а чем командир хуже? Так же как я воевал», — рассказал Путин.

Он также отметил, что боец не забыл про своих боевых товарищей и также назвал его настоящим мужчиной.

Ранее Путин заявил, что поработать на российский народ — это награда, которую дала Родина. Обращаясь к Героям России он обратил внимание, что готов безмерно защищать интересы страны.