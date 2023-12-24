Володин спрогнозировал отказ от доллара в разных странах

В мире продолжат активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты - в России это уже происходит. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что в США теперь угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушения. Это происходит из-за осознания, что антироссийские незаконные санкции неэффективны. Володин назвал это "истерикой слабеющего гегемона".

"Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар, - напомнил он. - Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы".

Такие шаги будут приводить к тому, что другие государства вслед за Россией будут принимать меры, обеспечивая свою финансовую безопасность. Процесс отказа от доллара как мировой резервной валюты набирает обороты, считает Володин.

Он напомнил, что Россия уже переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами. Если на начало 2022 года доля "недружественных" валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%.