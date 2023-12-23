Миронов пожаловался Кравцову на отмену в школах елок из-за мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов обратился к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах России из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.

Он отметил, что елок не будет из-за детей мигрантов, родители которых заявляют, что у них это не принято.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — пояснил Миронов, пишет РИА «Новости».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», более 80 мигрантов задержали после повреждения автомобиля полиции в Москве.