"Я за что буду критиковать? Он (Владимир Путин - прим. ТАСС) отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина".

"Я прекрасно понимаю насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается", - добавил Харитонов.