«Яблоко» отказалось выдвигать кандидата на президентские выборы

«Яблоко» не будет никого выдвигать на выборы президента России в марте 2024 года, заявил сооснователь партии Григорий Явлинский во время эфира YouTube-канала «Живой гвоздь». Политик уточнил, что сам также не будет баллотироваться.

Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, а самовыдвижение — до 27 декабря 2023-го. Журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спросил у политика, действительно ли «Яблоко» не будет выдвигать кандидата.

Скорее всего, да, — ответил он.