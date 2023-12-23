В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

В Москве в субботу, 23 декабря, стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Они понадобятся для участия в выборах, которые состоятся в 2024 году.

В столице будут действовать порядка 50 точек сбора подписей. С учетом зимнего сезона их расположили в торговых центрах и общественных пространствах. Точки будут работать ежедневно с 16:00 до 20:00.

Подписи, которые будут собирать волонтеры, могут оставить избиратели от 18 лет и старше. При себе у них должен быть паспорт с действующей регистрацией в Москве. Избирателям необходимо указывать в листах свою фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись и дату.

Также в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина. В нем принимают посетителей с 9:00 до 18:00.

Избирательный штаб Путина, который идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе 21 декабря. Сопредседателями штаба российского лидера стали актер Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога.