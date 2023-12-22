В РФ предложили ограничить продолжительность рекламы в играх

Группа депутатов от ЛДПР предложила ограничить продолжительность рекламы в видеоиграх 15 секундами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, законопроект предполагает внесение соответствующих изменений в закон «О рекламе». Помимо ограничения продолжительности документ предлагает ввести пункт о том, что прерывание видеоигр рекламой допускается не чаще одного раза в 20 минут. На данный момент в законодательстве это никак не урегулировано.