Миронов сообщил о подготовке новой структуры правительства России

Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" (СЗРП) Сергей Миронов сообщил о работе над новой структурой правительства РФ. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга для парламентских журналистов, передает РИА Новости.

Миронов сообщил о подготовке новой структуры правительства России
© РИА Новости

"У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", - заявил лидер СЗРП.

Он указал, что очень надеется на изменение подхода к кадрам, в том числе в Центральном банке и Минфине. Вместе с тем политик высказал мнение, что премьер-министр Михаил Мишустин находится "на своем месте" и очень активно работает.

"Я не знаю, что конкретно (изменится. - "Газета.Ru")", - ответил Миронов на вопрос журналиста о том, что именно может поменяться в структуре кабинета министров и значит ли это, что какие-то "слабые фигуры" уйдут.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российский народ был и будет единственным источником власти в стране.

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