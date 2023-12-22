Лавров заявил об отсутствии реакции ЮНЕСКО на атаку БПЛА на Кремль

Попытка украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль так и не удостоилась какой-либо реакции со стороны представителей ЮНЕСКО, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. RT на русском

"Осуждения терактов в отношении объектов всемирного наследия - Московского Кремля - мы так и не дождались, как не дождались и осуждения со стороны генерального директора [ЮНЕСКО], француженки Одре Азуле, убийства сотрудников российских средств массовой информации, хотя речь идет в данных случаях о прямом мандате ЮНЕСКО", - сказал он. ТАСС