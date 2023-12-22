Байден ужесточил санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ, сообщили в Белом доме. Ura.Ru

Как отмечается в заявлении, указ Байдена призван затруднить "использование РФ военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США". ТАСС