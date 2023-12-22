В Госдуме назвали замену для термина «антироссийские санкции»

Следует отказаться от использования термина «санкции», говоря о мерах других государств против России, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениями Госдумы Сергей Гаврилов. Своим мнением на этот счет он поделился в комментарии для NEWS.RU.

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Надо отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, которые применяются вопреки международному праву. Это никакие не санкции, это незаконные рестрикции, — уточнил он.

Гаврилов добавил, что санкции являются прерогативой Совета безопасности ООН, и их введение другими структурами — нарушение международного права.

Ранее Швеция присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России. В кабмине страны пояснили, что в числе новых лиц, попавших под рестрикции, военнослужащие, руководители компаний, связанных с военной и промышленной отраслями в РФ, а также члены российской избирательной комиссии.