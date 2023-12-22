Создается единый реестр адвокатов: можно будет узнать о статусе, удостоверении, членстве в региональной палате

Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Инициатива помимо прочего предусматривает возможность лишения статуса адвоката тех защитников, кто больше года живет за границей.

Напомним, минувшей весной Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Сейчас инициатива готовится ко второму чтению. Именно на этом этапе будущий закон приобретает окончательный вид. Сейчас предложены серьезные поправки к проекту.

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Как отметил заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын, законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра адвокатов Российской Федерации, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах.

"Создание такого реестра позволит в круглосуточном режиме всем заинтересованным лицам получать информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате. Полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений Единого реестра предлагается закрепить за Минюстом России", - сказал Бесхмельницын.

Он также добавил, что Минюст России будет наделен полномочиями по утверждению Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов на присвоение статуса адвоката.

"Законопроектом повышаются требования к уровню образования к претендентам на получение статуса адвоката. Претендующие на получение статуса адвоката должны будут иметь высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" и диплома бакалавра по направлениям подготовки "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка" - подчеркнул заместитель министра.

Максим Бесхмельницын также добавил, что поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты.

"Таким основанием для совета адвокатской палаты сможет стать выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации. При этом данное введение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы Российской Федерации органами государственной власти или российскими организациями, и по иным уважительным причинам. В случае установления соответствующих фактов, дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката", - отметил заместитель министра. Он также обратил внимание на то, что данные поправки поддержаны Федеральной палатой адвокатов.