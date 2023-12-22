Путин поручил развить новые регионы до среднероссийского уровня

Путин поручил к 2030 году развить новые регионы до среднероссийского уровня
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году поднять уровень жизни в новых регионах до среднероссийского. Об этом рассказал замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на социальной новогодней елке Дома народов России (в усадьбе Морозовых) с участием детей из Донбасса.
"Наш президент уделяет огромное внимание тому, чтобы молодежь росла образованной, всесторонне развитой, поскольку вам предстоит дальше сберегать и развивать нашу великую страну. Особенно в наших новых регионах, где еще многое-многое предстоит сделать. Прежде всего - одержать победу, установить мир", - отметил представитель Кремля.
По его словам, после этого в новых регионах наступит эпоха процветания и развития.
"Потому что наш президент поставил задачу до 2030 года [сделать так], чтобы в этих регионах жизнь была такой же, как по всей остальной России. И мы вместе с вами, вы уже к этому времени подрастете, обязательно это сделаем", - заверил Магомедов.