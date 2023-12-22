В Госдуме процитировали Глеба Жеглова, отвечая на мечты Киева о Крыме

Даже сами киевские функционеры, наконец сообразили, что в своих влажных мечтах о Крыме нужно быть поаккуратнее, а то весь мир ведь отметил, как Зеленский уже поел крымских рапанов, как в детстве, а его помощник Подоляк вышел в прямой эфир с набережной Ялты в мае 2023 года, как и обещал. Все понимают, что дырку от бублика они получат, а не Крым, но положение обязывает пыжиться и изображать хотя бы на словах попытки вернуть полуостров, иначе кастрюлеголовое население совсем расстроится, — заявил Журавлев.