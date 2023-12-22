КПРФ выбрала кандидата в президенты России

Кадровая комиссия центрального комитета КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Николая Харитонова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в составе комиссии.

КПРФ выбрала кандидата в президенты России
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Как разъяснил агентству секретарь ЦК партии Александр Ющенко, 22 декабря пройдет ряд заседаний, в рамках которых руководители отделений партии, а затем пленум центрального комитета КПРФ, обсудят подготовку к выборам и кандидатов в президенты.

В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в Геннадий Зюганов.

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