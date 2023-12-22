В Кремле оценили версию WSJ о гибели Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью The Wall Street Journal с версией гибели Евгения Пригожина «бульварным чтивом». Об этом сообщает РИА Новости.
В американской газете WSJ ранее вышел материал, в котором гибель Пригожина связали с российскими властями.
«В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction [бульварное чтиво — прим.ред.]», — так это прокомментировал Песков.
Он заявил, что статья газеты «вряд ли поддается комментированию».
Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился 23 августа в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли, СК официально подтвердил это после проведения молекулярно-генетических экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Президент РФ Владимир Путин позже рассказал со ссылкой на следователей, что внутри самолета были взорваны ручные гранаты, а внешнего воздействия на самолет не было.
Путин не уточнил, кто именно мог взорвать гранату, но добавил, что следовало провести тесты на алкоголь и наркотики в крови находившихся на борту. Он напомнил, что при обыске офиса Пригожина в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила «не только десять миллиардов рублей наличными, но и пять килограммов кокаина».