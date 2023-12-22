В Кремле оценили версию WSJ о гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью The Wall Street Journal с версией гибели Евгения Пригожина «бульварным чтивом». Об этом сообщает РИА Новости.

В американской газете WSJ ранее вышел материал, в котором гибель Пригожина связали с российскими властями.

«В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction [бульварное чтиво — прим.ред.]», — так это прокомментировал Песков.

Он заявил, что статья газеты «вряд ли поддается комментированию».

Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился 23 августа в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли, СК официально подтвердил это после проведения молекулярно-генетических экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Президент РФ Владимир Путин позже рассказал со ссылкой на следователей, что внутри самолета были взорваны ручные гранаты, а внешнего воздействия на самолет не было.