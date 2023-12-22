В МИД РФ рассказали, что может привести к полному разрыву отношений РФ и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшая эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

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«Триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще», — сказал Рябков.

Он отметил, что не стал бы углубляться в негативные прогнозы. Он отметил, что Москва готова к любым сценариям и добавил, что США не должны иметь иллюзию, что РФ обеими руками держится за дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

При этом Рябков подчеркнул, что инициативно идти на слом и разрыв отношения с США Москва не будет.

20 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что контроль над Северной Европой переходит к США после заключения соглашения с Финляндией о сотрудничестве в сфере обороны. 18 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.