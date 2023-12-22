Совфед завершит осеннюю сессию рассмотрением около 70 законов

Совет Федерации рассмотрит на последнем пленарном заседании осенней сессии около 70 законов, включая инициативы о продлении кредитных каникул для мобилизованных, о совершенствовании процесса формирования долгосрочных сбережений граждан и о добровольческих формированиях Росгвардии.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко по традиции подведет итоги сессии и всего года, а также поставит задачи на 2024 год. Как сообщила пресс-служба верхней палаты, ожидается, что в ходе заседания будет объявлено о создании Совета при СФ по военно-патриотическому воспитанию.

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В начале заседания сенаторы планируют обсудить закон о продлении до 31 декабря 2024 года отмены для жителей новых регионов обязательного автострахования. В соответствии с документом жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей до конца следующего года не придется оформлять полис ОСАГО, если они не планируют выезжать на своих автомобилях за пределы новых субъектов РФ.

Добровольческие формирования

Сенаторы планируют рассмотреть пакет законов о наделении Росгвардии правом иметь в своем составе добровольческие формирования. На добровольцев Росгвардии будут распространяться трудовые гарантии, действующие сегодня для военнослужащих и добровольцев, содействующих ВС РФ. Также в Налоговом кодексе закрепляются нормы о том, что доходы добровольцев Росгвардии в виде денежных средств или иного имущества освобождаются от налога на доход физических лиц.

Одновременно верхняя палата рассмотрит законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

В повестке заседания также закон о продлении до конца 2024 года права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Такая возможность была введена в России в октябре 2022 года. Как ранее отмечал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эта норма продлевается на год, поскольку спецоперация продолжается.

Сенаторы планируют рассмотреть и закон о первоочередном принятии в техникумы и колледжи без учета оценок в школьном аттестате участников СВО, их детей, Героев России, детей медработников, умерших от коронавируса. Сейчас такие же правила действуют в вузах.

Закон также корректирует принципы госполитики в сфере образования и обязанности педагогов. Как отмечается в материалах к закону, они должны работать "на высоком профессиональном уровне на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства".

Безопасность промышленных объектов

Также сенаторы обсудят закон, направленный на снижение издержек и расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и уточнение правил в сфере промышленной безопасности.

Кроме того, будет рассмотрен закон, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам. В настоящее время безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные. Предлагаемые поправки в законодательство позволят устранить правовые пробелы действующего законодательства.