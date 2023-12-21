МИД пообещал соразмерный ответ на санкции ЕС против российских СМИ

На введение Евросоюзом (ЕС) очередных ограничительных мер в отношении российских СМИ и журналистов из России последует адекватный и соразмерный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на новые санкции ЕС в отношении российских СМИ
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Захарова напомнила, что в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран, передает ТАСС.

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«В ЕС не оставляют попыток искоренить любые альтернативные источники информации путем тиражирования незаконных и антидемократических запретительных мер в отношении неугодных СМИ и журналистов», – указала Захарова, ее слова приводит сайт МИД.

«Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые «санкции» неизбежно последуют», – заключила дипломат.

Во вторник стали известны фигуранты нового санкционного списка ЕС.

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