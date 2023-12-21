Захарова отреагировала на новые санкции ЕС в отношении российских СМИ

На введение Евросоюзом (ЕС) очередных ограничительных мер в отношении российских СМИ и журналистов из России последует адекватный и соразмерный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран, передает ТАСС.