Захарова отреагировала на новые санкции ЕС в отношении российских СМИ

МИД пообещал соразмерный ответ на санкции ЕС против российских СМИ
На введение Евросоюзом (ЕС) очередных ограничительных мер в отношении российских СМИ и журналистов из России последует адекватный и соразмерный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран, передает ТАСС.
«В ЕС не оставляют попыток искоренить любые альтернативные источники информации путем тиражирования незаконных и антидемократических запретительных мер в отношении неугодных СМИ и журналистов», – указала Захарова, ее слова приводит сайт МИД.
«Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые «санкции» неизбежно последуют», – заключила дипломат.
Во вторник стали известны фигуранты нового санкционного списка ЕС.