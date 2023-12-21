Глава Крыма назвал единственное, что может получить Украина

Могу сказать, что ничего Крыму не угрожает абсолютно, в первую очередь благодаря мужеству ребят, которые на передовой стоят и свои задачи выполняют. <...> Мы готовы к абсолютно любому развитию ситуации, но абсолютно уверен, что Крыму не придется применять оружие <...> Дырку им от бублика, а не Крым, — подчеркнул Аксенов.