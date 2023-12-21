Лавров: Любая поездка российской делегации в арабские страны предваряется демаршами Запада
Западные страны рассылают своим дипломатам инструкции, как себя вести для дискредитации дипломатической активности России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в Тунис.
"Нам доподлинно известно, что любая поездка российской делегации, в том числе делегации МИД, на Ближний Восток всегда предваряется демаршами со стороны западных стран", - сказал Лавров. По его словам, для этого "рассылаются инструкции" послам недружественных стран.
Министр отметил, что западные дипломаты также "предупреждают о последствиях" контактов с российской стороной. Так, например, было во время предыдущей поездки руководителя внешнеполитического ведомства РФ в штаб-квартиру Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. В частности, западники требовали от ЛАГ не давать слово Сергею Лаврову, а когда поняли, что это невозможно, попросили хотя бы не фотографироваться с главой МИД РФ.