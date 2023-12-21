Лавров прокомментировал планы Германии по изъятию российских активов

Руководство Германии — это «вороватый народ». Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал запрос Генпрокуратуры ФРГ в суд об изъятии российских активов, сообщает ТАСС.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», — объяснил министр.