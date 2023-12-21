Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»

Лавров о планах ФРГ забрать активы России: Москве есть что конфисковать в ответ
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.
Его слова приводит РИА Новости.
Также Лавров назвал германские власти «вороватым народом», комментируя планы конфискации российских активов, уточняет ТАСС.
Лавров в ходе рабочей поездки в Тунис провёл переговоры со своим коллегой Набилем Аммаром. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам встречи.
Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила, что направила запрос в суд о конфискации €720 млн активов России.