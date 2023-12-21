Лавров о планах ФРГ забрать активы России: Москве есть что конфисковать в ответ

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.

Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
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Его слова приводит РИА Новости.

Также Лавров назвал германские власти «вороватым народом», комментируя планы конфискации российских активов, уточняет ТАСС.

Лавров в ходе рабочей поездки в Тунис провёл переговоры со своим коллегой Набилем Аммаром. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам встречи.

Германия намерена конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро

Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила, что направила запрос в суд о конфискации €720 млн активов России.

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