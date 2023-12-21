Голый по пояс глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение, находясь по пояс в проруби. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видеозаписи Чибис окунается в прорубь, а после призывает голосовать за Мурманск в конкурсе «Молодежная столица России».

«На севере — жить!» — резюмировал Чибис.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что закаливание положительно влияет на кровообращение и укрепляет иммунитет. Он отметил, что вырабатывать привычку закаляться нужно постепенно, а начать можно с контрастного душа.

По словам депутата, ему не хватает силы воли и мотивации, чтобы начать закаляться, однако он «хорошо себя чувствует» и без этой привычки.