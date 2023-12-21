Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога стали сопредседателями предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина. ТАСС
Избирательный штаб Путина начал свою работу в Гостином дворе. Работать он будет круглосуточно. Москва24
Отмечается, что в штабе будут размещаться волонтеры и его руководство. RT на русском
Напомним, вчера Центризбирком зарегистрировал группу, созданную для выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Теперь сторонники действующего главы государства могут открыть специальный счет, сформировать избирательный счет и приступить к сбору подписей. Российская газета