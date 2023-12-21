Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога стали сопредседателями предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина. ТАСС

Избирательный штаб Путина начал свою работу в Гостином дворе. Работать он будет круглосуточно. Москва24

Отмечается, что в штабе будут размещаться волонтеры и его руководство. RT на русском