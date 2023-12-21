В ГД РФ предложили запретить новогодние фейерверки возле жилых домов и общественных мест

Депутаты Госдумы предложили запретить запуск новогодних салютов в общественных местах и возле жилых домов, пишет РИА Новости. Также парламентарии считают правильным полностью запретить запуск фейерверков в районах, прилегающих к Украине. "Жителям должно быть спокойно", – сказала депутат от "Единой России" Тамара Фролова. По мнению представителя ЛДПР, председателя комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, салюты нужно запретить не только в отдельных регионах России, но и в Москве. По словам других депутатов, для запуска пиротехники нужны специальные площадки с постоянным дежурством и обеспечением безопасности. Они уточнили, что подобные места уже есть в некоторых крупных городах, но практику нужно распространить на всю территорию страны. По мнению Фроловой это позволит каждому салюту приносить радость. "Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо", – заключила она. До этого первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев обратился к Сергею Собянину с предложением отказаться от салютов в новогоднюю ночь в столице. Он считает, что сэкономленные средства можно будет направить на нужды фронта. По словам парламентария, многие регионы страны уже приняли аналогичное решение. По мнению Гусева, проводить праздники и пускать фейерверки "весьма странно" в условиях, когда подразделения российских войск "держат мир на своих плечах на фронте".