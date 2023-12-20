Посольство РФ в Италии обвинило газету La Repubblica во лжи

"Сотрудник вашего авторитетного издания отступил от журналистской этики и встал на путь произвольной интерпретации информации. Анастасия Владимировна Шаповалова и Анастасия Владимировна Шаповал, о которых говорится в статье, - два разных человека. Они тезки по имени и отчеству, но фамилии у них разные, как и даты рождения - 1998 и 1983 годы соответственно. Это признает и сам журналист, приходящий, правда, к странному выводу, что имело место "намеренное неправильное написание" фамилии в консульских списках МИД Италии", - пишет Парамонов.