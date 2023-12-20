В Госдуме упрекнули Армению в несоблюдении правил ОДКБ

Разве может ОДКБ помогать стране, которая не обращается за помощью? Казахстан же в январе 2022 года официально обратился за помощью, и кризис в итоге там был быстро урегулирован. Получается, что Пашинян обвиняет нас, что мы не ввели оккупационные войска в его страну, без его согласия? Странная позиция, — отметил Журавлев.