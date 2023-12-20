Власти Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

Власти города Днепр Днепропетровской области Украины все же лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в Telegram.

«Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра. Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал он.

Ранее городской совет Днепра отказался лишать Брежнева почетного статуса. Решение объяснили тем, что генсек ушел из жизни в 1982 году, при этом закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов был принят лишь 9 апреля 2015 года.