Маэстро Понасенков опроверг выдвижение в президенты России

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как Маэстро, не планирует выдвигаться в президенты России в 2024 году. Он опроверг информацию о своем выдвижении на пост главы государства в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что впервые слышит об этом.