В Госдуме выступили за введение временных ограничений по продаже в аптеках только лечебных настоек
Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) не поддержал инициативу ввести ограничения на время продажи валокордина и корвалола, а предложил применить ограничительные меры только на продажу в аптеках лечебных настоек. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующую инициативу Общественной палаты РФ.
«К корвалолу, валокордину применять такие меры не стоит. Это аппараты с давней историей, и их, к счастью, алкоголики у нас в качестве заменителя дешевого спирта не используют. А что касается настоек, которые якобы какой-то имеют лечебный эффект – боярышника, ландыша и тому подобное, – в отношении них ограничительные меры вполне могут быть введены. Повторяю, никакого клинического эффекта от настоек нет, никакой пользы от них нет, и именно они чаще всего становятся той самой альтернативой для наших небогатых граждан, которым они заменяют легальный алкоголь. Надо дифференцированно подойти к препаратам, чтобы это не было огульным запретом на все», – сказал Куринный.
По его словам, он выступает за то, чтобы такие настойки отпускали в аптеке по рецепту врача. «Я бы даже ввел рецептурный отпуск таких препаратов», – сказал депутат.
Ранее «Известия» сообщили, что в Общественной палате России предложили ограничить время продажи, по аналогии с алкоголем, аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь. Также предлагается повысить их стоимость до уровня минимальной цены на водку. К таким аптечным жидкостям относятся настойка боярышника, корвалол и валокордин.