В Госдуме выступили за введение временных ограничений по продаже в аптеках только лечебных настоек

«К корвалолу, валокордину применять такие меры не стоит. Это аппараты с давней историей, и их, к счастью, алкоголики у нас в качестве заменителя дешевого спирта не используют. А что касается настоек, которые якобы какой-то имеют лечебный эффект – боярышника, ландыша и тому подобное, – в отношении них ограничительные меры вполне могут быть введены. Повторяю, никакого клинического эффекта от настоек нет, никакой пользы от них нет, и именно они чаще всего становятся той самой альтернативой для наших небогатых граждан, которым они заменяют легальный алкоголь. Надо дифференцированно подойти к препаратам, чтобы это не было огульным запретом на все», – сказал Куринный.