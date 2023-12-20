Стало известно, кто может возглавить избирательный штаб Путина

Спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко могут стать сопредседателями избирательного штаба президента РФ Владимира Путина на выборах, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. News.ru

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Газета.Ru