Захарова сочинила рождественскую песню

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала о сочиненной ею рождественской песне.

По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением. Текст был написан около двух с половиной лет назад. Позже, год назад, в разговоре с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым была упомянута идея о возможности творческого проекта двух стран.

«Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством», — пояснила Захарова.

Затем Мезенцев озвучил эту идею в Минске. Захарова связалась с пресс-секретарем МИД Белоруссии Анатолием Глазом, который «не стал соавтором, но стал сотворцом». Белорусская сторона посоветовала поработать с местным музыкальным продюсерским центром.

«Дальше уже появился и композитор, и прекрасная молодая исполнительница», — продолжила Захарова.

Она добавила, что музыка к песне была написала в Белоруссии, а слова написаны «на русском языке с эмоциональной окраской». Презентация композиции пройдет в Москве в воскресенье, 24 декабря.