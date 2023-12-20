Южно-Африканская Республика предложила Украине пригласить Россию на посвящённые обсуждению киевской «формулы мира» встречи.

Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью SABC.

Как передаёт РИА Новости, по её словам, во время последнего заседания ЮАР предложила Украине пригласить Россию на эти заседания, чтобы начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров.

При этом Пандор добавила, что украинская сторона ещё не дала ответ на данное предложение.

22 ноября российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

19 декабря Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией не актуален.