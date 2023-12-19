Постпредство РФ при ООН сравнило Украину с Германией

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил Украину с Германией, которая подписала безоговорочную капитуляцию в 1945 году.

Полянский призвал Киев подписать безоговорочную капитуляцию
© globallookpress.com

"Действительно, если немцы смогли это сделать (подписать безоговорочную капитуляцию - прим. ТАСС) в 1945 году, то почему не может Украина [сделать подобное]?" - написал дипломат на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Так Полянский прокомментировал запись, в которой отмечается, что Украине необходимо начать призывать в армию женщин. "Если немцы смогли сделать это в 1944 [году], то и Украина сможет", - говорится в публикации.

В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

Ранее Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию.