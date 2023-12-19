Полянский призвал Киев подписать безоговорочную капитуляцию

"Действительно, если немцы смогли это сделать (подписать безоговорочную капитуляцию - прим. ТАСС) в 1945 году, то почему не может Украина [сделать подобное]?" - написал дипломат на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Так Полянский прокомментировал запись, в которой отмечается, что Украине необходимо начать призывать в армию женщин. "Если немцы смогли сделать это в 1944 [году], то и Украина сможет", - говорится в публикации.