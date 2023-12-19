Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Глава государства вручил медали военным, особо отличившимся при выполнении боевых задач.

Путин подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания.

«Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины», — сказал он.

В заключении президент пожелал награжденным бойцам и их сослуживцам здоровья и побед, а также поздравил с наступающим Новым годом.