Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации
© РИА Новости

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Глава государства вручил медали военным, особо отличившимся при выполнении боевых задач.

Путин подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания.

«Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины», — сказал он.

В заключении президент пожелал награжденным бойцам и их сослуживцам здоровья и побед, а также поздравил с наступающим Новым годом.

Ранее Путин сообщил, что с начала года звания Героев России удостоились 14 мобилизованных россиян. По его словам, все военнослужащие, попавшие в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, отлично выполняют свои задачи.

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