Политолог оценил вероятность цветной революции в Сербии

«Оппозиции необходимо признать результат, а не устраивать этого цирка. Но, видимо, цирк у “Сербии против насилия” запланирован в качестве продолжения той стратегии, которую они ведут по подрыву действующего режима Вучича. То есть, цель их кампании – не сами выборы и не получение результата, а именно через непризнание результата дискредитировать правящий режим. Впрочем, это очень известная технология, которая уже не раз использовалась в разных странах в разных “цветных революциях”», - обратил внимание Алексей Мартынов.