Политолог оценил вероятность цветной революции в Сербии
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве России Алексей Мартынов прокомментировал итоги парламентских выборов в Сербии.
Ранее стало известно, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича лидировала на парламентских выборах с 46,6 процента голосов. Однако, оппозиционная коалиция «Сербия против насилия», получившая поддержку 23-х процентов избирателей с результатом не согласилась. И потому лидеры оппозиции собрали своих сторонников на протест перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы с требованием отменить результаты выборов.
Как подчеркнул собеседник «Свободной Прессы», как бы то ни было, оппозиция выборы в Сербии проиграла:
«Можно сколько угодно выковыривать не знаю чего из под чего, но объективная картина результатов выборов такова - коалиция “Сербия против насилия”,эти оппозиционеры, выборы проиграли по всем параметрам, начиная с сильно неудачного названия и концепта всей кампании и заканчивая результатом».
Директор Международного института новейших государств признал, что результат можно оспаривать в каких-то пропорциях, но оспаривать целиком – просто глупо.
«Оппозиции необходимо признать результат, а не устраивать этого цирка. Но, видимо, цирк у “Сербии против насилия” запланирован в качестве продолжения той стратегии, которую они ведут по подрыву действующего режима Вучича. То есть, цель их кампании – не сами выборы и не получение результата, а именно через непризнание результата дискредитировать правящий режим. Впрочем, это очень известная технология, которая уже не раз использовалась в разных странах в разных “цветных революциях”», - обратил внимание Алексей Мартынов.