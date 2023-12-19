Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Решение о выдвижении Слуцкого кандидатом на должность президента РФ на съезде приняли в ходе тайного голосования с использованием электронных комплексов обработки бюллетеней. Всего на съезде было зарегистрировано 108 кандидатов от 89 региональных отделений партий, сообщил председатель счетной комиссии Сергей Каргинов. Парламентская газета