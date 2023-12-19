Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты РФ

35-й предвыборный съезд Либерально-демократической партии России выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ. ТАСС
Решение о выдвижении Слуцкого кандидатом на должность президента РФ на съезде приняли в ходе тайного голосования с использованием электронных комплексов обработки бюллетеней. Всего на съезде было зарегистрировано 108 кандидатов от 89 региональных отделений партий, сообщил председатель счетной комиссии Сергей Каргинов. Парламентская газета
Съезд партии проходит на территории «Крокус Экспо». RT на русском