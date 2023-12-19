В Кремле знакомы с публикацией о нештатной ситуации на Белорусской АЭС

В Кремле знакомы с публикацией агентства Bloomberg о том, что на Белорусской АЭС в 2022 году произошла нештатная ситуация. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуацию на БелАЭС нельзя считать нештатной.

"Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией", - сказал Песков на брифинге.

По его словам, речь идет о пусконаладочных работах на станции. Это не является нештатной ситуацией, подчеркнул он.

16 декабря белорусское Минэнерго сообщало, что первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после планово-предупредительного ремонта.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.