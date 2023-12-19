Сбор подписей в поддержку Путина будет идти в каждом реготделении ОНФ

Работа по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства будет организована в каждом региональном отделении Народного фронта. Об этом на заседании центрального штаба президентского движения сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия"Андрей Турчак сказал, что единороссы совместно с Народным фронтом примут активное участие в организации избирательной кампании Путина, в частности, в обеспечении сбора подписей в его поддержку.

"Скоро стартует сбор подписей в поддержку нашего президента. Мы приняли решение, что собирать подписи мы будем в наших региональных отделениях", - сказал Кузнецов.

В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. 17 декабря в Москве кандидатуру Путина поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

18 декабря Центризбирком России принял у Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. У ЦИК есть пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии Путин должен приступить к сбору подписей в свою поддержку, он должен предоставить в ЦИК до 31 января не менее 300 тыс. подписей.