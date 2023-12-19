Слуцкий рассказал, когда подаст документы на выдвижение в президенты

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что может подать документы на выдвижение в президенты РФ в последнюю неделю декабря.

"Я думаю, что на днях, возможно, 25 декабря", — ответил Слуцкий на вопрос о сроках подачи документов в Центризбирком.

Кандидатом в президенты Леонида Слуцкого 19 декабря выдвинул 35-й предвыборный съезд ЛДПР. Всего проголосовали 108 делегатов, два бюллетеня были признаны недействительными.